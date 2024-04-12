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Коснётся всех: Госавтоинспекция проводит тотальные проверки на дорогах

Коснётся всех: Госавтоинспекция проводит тотальные проверки на дорогах

Рассказываем, где будут дежурить наряды ГИБДД и на кого устраивают облавы.В наступающие выходные сотрудники полиции усилят контроль на дорогах и будут исключать из транспортного потока водителей, находящихся в состоянии опьянения.

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