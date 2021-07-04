Двое детей погибли от перегрева в машине под Ростовом

Политика СегодняОбществоДвое детей погибли от перегрева в машине под Ростовом Трагическая гибель девочек произошла в поселке Глубоком Каменского района. Погибшим малышкам было один и три года.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир ПетровПочему такие маленькие дети, достаточно долго оставались без присмотра? Ведь для того, чтобы погибнуть от перегрева в закрытом автомобиле, не одна минута нужна. Что за новая формация так называемых матерей вывелась в нашей новой хЕровой действительности?..Комментировать
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