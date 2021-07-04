Политика Сегодня

650 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Oddy Rash
    Подготовка этих вояк будет неполной, пока им не дадут понюхать русских портянок. Кто выживет, тот будет принят. ))В Британии появит...
  • Въ
    Развал СССР - предательство элит... Не надо ничего выдумывать... Все ж.д. тупики СССР были забиты эшелонами с проду...Кудрин назвал эко...
  • Александр
    А на американские в гейропе и вокруг России времени не хватило?СМИ: Путин и Байд...

Двое детей погибли от перегрева в машине под Ростовом

Двое детей погибли от перегрева в машине под Ростовом

Трагическая гибель девочек произошла в поселке Глубоком Каменского района. Погибшим малышкам было один и три года.

Вернуться к статье
11
Обсудить
Владимир Петров
Почему такие маленькие дети, достаточно долго оставались без присмотра? Ведь для того, чтобы погибнуть от перегрева в закрытом автомобиле, не одна минута нужна. Что за новая формация так называемых матерей вывелась в нашей новой хЕровой действительности?..

Картина дня

наверх