США ответят России "силой и энергично". Главное на Украине на утро 12 июля

© скриншот В США пообещали силовой и энергичный ответ на ракетную атаку по объектам обороны в Киеве США и Украина разрабатывают силовой ответ на ракетный удар по Киеву, в результате отражения которого была повреждена больница "Охматдет", сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
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