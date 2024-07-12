США ответят России "силой и энергично". Главное на Украине на утро 12 июля

© скриншот В США пообещали силовой и энергичный ответ на ракетную атаку по объектам обороны в Киеве США и Украина разрабатывают силовой ответ на ракетный удар по Киеву, в результате отражения которого была повреждена больница "Охматдет", сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.