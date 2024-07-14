Автомобильная дорога подмочила железную. Vgudok публикует подробности смертельной аварии пассажирского поезда РЖД и предупреждает о возможных повторах ЧП

Вины ОАО «РЖД» в сходе девяти из 14 вагонов поезда №511 «Воркута — Новороссийск» нет. Это следует из Технического заключения о результатах проверки и Справки об оперативном расследовании по делу о сходе, которые изучил Vgudok.
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