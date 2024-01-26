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Лаврентьев: США хотят нанести России максимальный ущерб руками оппозиции Сирии

Лаврентьев: США хотят нанести России максимальный ущерб руками оппозиции Сирии

Спецпредставитель российского президента по Сирии Александр Лаврентьев заявил, что Соединённые Штаты поставили задачу перед сирийской вооружённой оппозицией нанести максимальный ущерб военному контингенту России в Сирии.

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