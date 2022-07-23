Украина готовит наказание за получение паспорта гражданина РФ

На Украине будут преследовать тех, кто получил российский паспорт. Вице-премьер украинского правительства, курирующая вопросы утраченных территорий Ирина Верещук сообщила о том, что готовится соответствующая законодательная норма, передает ГЛАС.
На Украине будут преследовать тех, кто получил российский паспорт. Вице-премьер украинского правительства, курирующая вопросы утраченных территорий Ирина Верещук сообщила о том, что готовится соответствующая законодательная норма, передает ГЛАС.
Свежие комментарии