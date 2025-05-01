С вокзала Имеретинского курорта в Сухум в первый рейс отправился электропоезд «Диоскурия»В праздничной обстановке с вокзала Имеретинского курорта в Сухум отправился в свой первый рейс электропоезд «Диоскурия».
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