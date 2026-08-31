Названа сумма, которую государство потратило в перезапуск автозаводов ушедших брендов

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров доложил на совещании с председателем правительства Михаилом Мишустиным, что в перезапуск автозаводов, покинутых иностранными инвесторами, было вложено около 100 млрд рублей.
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