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За рулем

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Названа сумма, которую государство потратило в перезапуск автозаводов ушедших брендов

Названа сумма, которую государство потратило в перезапуск автозаводов ушедших брендов

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров доложил на совещании с председателем правительства Михаилом Мишустиным, что в перезапуск автозаводов, покинутых иностранными инвесторами, было вложено около 100 млрд рублей.

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