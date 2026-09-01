На Сахалине перезапустят комплекс по переработке морепродуктов

В городе Невельске на Сахалине восстановят комплекс по переработке морепродуктов. На эти цели будет выделено свыше 250 млн рублей, сообщает РИАМО со ссылкой на представителя «Дальневосточной рыбопромышленной управляющей компании» (ДРУК).
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