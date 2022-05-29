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То ли сами себя высекли, то ли решили стать принципиальней УЕФА: российское СМИ считает, что зенитовец в списке лучших в Лиге чемпионов – по ошибке

То ли сами себя высекли, то ли решили стать принципиальней УЕФА: российское СМИ считает, что зенитовец в списке лучших в Лиге чемпионов – по ошибке

Официальный сайт УЕФА сообщил, что полузащитник «Зенита» Александр Ерохин - лучший игрок Лиги чемпионов завершившегося розыгрыша по точности передач: 26 точных пасов из 27 за отведённое ему игровое время, что соответствует 98% точности передач.

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