Пленённый военнослужащими Вооружённых сил Российской Федерации солдат ВС киевского режима Фёдор Дыбица обратил внимание на то, что войска Киева растеряли веру в победу, что мешает им принимать участие в боестолкновениях.
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