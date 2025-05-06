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ЕС сохраняет курс на отказ от российских энергоносителей во что бы то ни стало. Комментарий Георгия Бовта

ЕС сохраняет курс на отказ от российских энергоносителей во что бы то ни стало. Комментарий Георгия Бовта

Дорожная карта Еврокомиссии включает отказ от газа, нефти и ядерного топлива. О том, насколько серьезны эти намерения и с какими препятствиями может столкнуться ЕС, рассуждает политологЕврокомиссия подготовила 17-й пакет антироссийских санкций.

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