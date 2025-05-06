ЕС сохраняет курс на отказ от российских энергоносителей во что бы то ни стало. Комментарий Георгия Бовта

Дорожная карта Еврокомиссии включает отказ от газа, нефти и ядерного топлива. О том, насколько серьезны эти намерения и с какими препятствиями может столкнуться ЕС, рассуждает политологЕврокомиссия подготовила 17-й пакет антироссийских санкций.
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