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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Никс» второй раз за серию отыграли 20-очковое отставание

В концовке 3-й четверти второго матча «Никс» отставали на 20 очков (53:73), однако в итоге сумели вернуться в игру и победить – 91:90.

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