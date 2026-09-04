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Jared Kushner, Steve Witkoff travel with proposal to end Russia-Ukraine war

President Donald Trump said special envoys Steve Witkoff and Jared Kushner are traveling to Russia and Ukraine with a proposal to end the war.

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