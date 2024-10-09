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Услуга социальной передышки. Для семей, воспитывающих детей-инвалидов в возрасте от 4 до 18 лет.

Услуга социальной передышки. Для семей, воспитывающих детей-инвалидов в возрасте от 4 до 18 лет.

Услуга социальной передышки предполагает освобождение родителей (членов семьи) от ухода за ребёнком-инвалидом на определённый период времени в целях предоставления им возможности для восстановления сил, решения семейно-бытовых вопросов.

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