Услуга социальной передышки. Для семей, воспитывающих детей-инвалидов в возрасте от 4 до 18 лет.

Услуга социальной передышки предполагает освобождение родителей (членов семьи) от ухода за ребёнком-инвалидом на определённый период времени в целях предоставления им возможности для восстановления сил, решения семейно-бытовых вопросов.
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