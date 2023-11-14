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Препарат от болезни Бехтерева проходит заключительный этап клинических исследований

Препарат от болезни Бехтерева проходит заключительный этап клинических исследований

Команда российских ученых из РНИМУ им. Н.И. Пирогова и биотехнологической компании BIOCAD создали препарат нового поколения, способный остановить болезнь Бехтерева — аутоиммунное заболевание, разрушающее позвоночник и другие элементы опорно-двигательного аппарата.

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