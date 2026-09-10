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Царьград

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Увлажнитель повысит влажность в квартире за пару часов

Увлажнитель повысит влажность в квартире за пару часов

Узнайте, как поддержание влажности в квартире помогает снизить статическое электричество на тканях. Применение увлажнителей, кондиционеров для белья и уксуса—эффективные методы борьбы с электризацией.

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