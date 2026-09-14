Генсек НАТО Рютте не раскрыл все варианты противодействия России, подчеркнув поддержку Украины

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что Североатлантический альянс обладает различными вариантами противодействия России, однако не намерен раскрывать все детали этих мер.
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