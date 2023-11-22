Бойцы группировки войск «Центр» поразили около 30 артиллерийских позиций ВСУ

Российские военнослужащие группировки войск «Центр» поразили около 30 артиллерийских позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также три опорных пункта и три района скопления техники на краснолиманском направлении.
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