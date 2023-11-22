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Бойцы группировки войск «Центр» поразили около 30 артиллерийских позиций ВСУ

Бойцы группировки войск «Центр» поразили около 30 артиллерийских позиций ВСУ

Российские военнослужащие группировки войск «Центр» поразили около 30 артиллерийских позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также три опорных пункта и три района скопления техники на краснолиманском направлении.

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