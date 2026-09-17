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Су-57Э совершил дальний полет до Египта с топливом внутри грузовых отсеков

Су-57Э совершил дальний полет до Египта с топливом внутри грузовых отсеков

Российский истребитель Су-57Э выполнил исключительный по дальности перелет с вкладными топливными баками к площадке авиасалона El Alamein International Airshow в Египте.

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