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Петербургский дневник

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Павел Воля признался, что написал бы на своей могиле

Павел Воля признался, что написал бы на своей могиле

Когда ему рассказали о самых необычных надписях на надгробиях Ваганьковского кладбища Известный комик Павел Воля во время съемок своего юмористического шоу поделился странным пожеланием о том, как он хотел бы видеть свою могилу.

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