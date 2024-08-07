Павел Воля признался, что написал бы на своей могиле

Когда ему рассказали о самых необычных надписях на надгробиях Ваганьковского кладбища Известный комик Павел Воля во время съемок своего юмористического шоу поделился странным пожеланием о том, как он хотел бы видеть свою могилу.
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