Раскрыта судьба выживших после крушения Ursa Major моряков из России

Посольство РФ: выжившие после крушения Ursa Major моряки покинули Мадрид Российские моряки, выжившие после крушения грузового судна Ursa Major, вылетели из Мадрида в РФ, сообщило посольство России в Испании в Telegram-канале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии