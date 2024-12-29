В Россию привезли уникальный суперкар с фонарем в стиле истребителя

По собственной информации «Мотора» до одного из столичных коллекционеров добрался KTM X-Bow GT-XR. Это экстремальный спайдер, который создавался, как болид для трека, но после ряда доработок получил допуск на дороги общего пользования.
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