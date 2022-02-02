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Более 700 лифтов заменят в Подмосковье в 2022 году

Более 700 лифтов заменят в Подмосковье в 2022 году

В Московской области заменят свыше 700 лифтов в текущем году. Об этом рассказали в МинЖКХ региона.«В первую очередь в программу капитального ремонта включаются лифты, срок эксплуатации которых истек и превышает 25 лет или подходит к завершению.

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