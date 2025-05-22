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Царьград

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Найти и уничтожить. На Брянщине разыскивают ДРГ противника, скрывшуюся в лесах для диверсии. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Найти и уничтожить. На Брянщине разыскивают ДРГ противника, скрывшуюся в лесах для диверсии. Свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Небольшая группа диверсантов ВСУ проникла на территорию Брянской области для проведения диверсий. Бойцы России гонят врага, как загнанного зверя.

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