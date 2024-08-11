Минченко дал оценку хода избирательной кампании на пост губернатора ХМАО

В избирательной кампании Руслана Кухарука на пост губернатора ХМАО отсутствуют громкие инфоповоды, потому что выбирается глава региона не населением, а большинством голосов депутатов регионального парламента.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии