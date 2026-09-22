Госсекретарь США Марко Рубио выразил озабоченность в связи с инцидентами, в ходе которых перевозящие нефть суда, связанные с Соединенными Штатами, подвергались нападениям со стороны Киева.
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Никого... не минет чаша сия... Помогают они Украине. И данными из Комоса в том числе... ВОТ И НАВЕЛИ НА СВОИ ЖЕ СУДА!! Молодцы!! Бандэрье не будет разбираться, чьи это суда...