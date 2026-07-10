Завтра в ДНР ожидается ночью местами кратковременный дождь. Также в акватории Азовского моря ожидаются ночью местами кратковременные дожди, грозы, порывы ветра до 14 м/с.
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Завтра в ДНР ожидается ночью местами кратковременный дождь. Также в акватории Азовского моря ожидаются ночью местами кратковременные дожди, грозы, порывы ветра до 14 м/с.
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