Госдума планирует ограничить число кошек и собак в квартирах россиян 

Никола ЗуевПолитикаГосдума планирует ограничить число кошек и собак в квартирах россиян Москва, 26 августа. Жителям России запретят держать в квартире неограниченное число домашних животных.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьПетр БабиенкоДавно пора! Нужно лишь определиться с нормативом. И здесь нужно дать слово "зеленым" Скаже6м, для некрупной собаки 5 кв. м. Для кошки - 2 кв. м И социальную норму для хозяина животного уменьшать на эту площадь. Например, социальная норм жилья на человека в регионе 18 кв.м., а у него в квартире собака и кошка. Значит социальная норма жильца 18кв.м.-7 кв. м.=11кв. м. Ведь у собаки или кошки не спросишь, нравится им жить в стеснённых условиях или нет. А хозяин, впуская собаку или кошку добровольно уступает им часть социальной площади. Хозяин большой квартиры или частного дома такого ущемления своих прав не почувствует но таких нужно облагать налогом.Комментировать
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