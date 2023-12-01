Актриса Проклова высказалась о бывшей любовнице Абдулова

Звезда СССР Елена Проклова поделилась информацией о своем личном знакомстве с Ларисой Штейнман, журналисткой и бывшей возлюбленной Александра Абдулова, которая недавно решила исчезнуть из светской жизни, уйдя в монастырь.
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