В Петербурге на этот год запланирован ремонт трамвайных путей 21 улицы

Уже проводят работы по пяти ордерам В Петербурге в 2026 году появится новая скоростная трамвайная линия «Славянка», на этот год – планы на ремонт путей 21 объекта, сообщили сегодня в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции.
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