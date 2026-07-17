Avia.pro - СМИ Большие цифры и пустые баки: масштаб поставок Россия продолжает сохранять статус ключевого партнера для Таджикистана, обеспечивая львиную долю его потребностей в горюче-смазочных материалах.
Самим не хватает, зато соседям поможем любой ценой: Таджикистан отчитался о поставках топлива
Комментарии
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Андрей М
Вопрос какой-то странный... США это федерация, без указания федерации в названии страны... Почему... А почему вы спросили об США? Подобных гос в мире около 30... И я не слвшал, чтобы в ЮАР или в ФРГ было по несколько глав или в конституции было прописано о возможности выхода одного из субъектов... крупнейшие страны мира — федерации это Россия, Соединённые Штаты Америки, Канада, Бразилия, Германия, Индия, Австралия, Мексика, Аргентина, Пакистан... Я не знаю как вообще ответить на ваш вопрос!
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1 м.
Александр Рожков
Все вы написали правильно, только вот вывод сделали неправильный, в угоду тем, кто все это просрал. Вывод вам подсказали и вбили в сознание вот такие вот статьи. Не они виновники развала, а те, кто сидел в Кремле и их последователи. А развивались эти республики в СССР не потому, что Россия была такая добрая, а потому что они и Россия были одно целое. Это развитие было востребовано потребностью развития всего государства СССР, на пользу этого государства, в том числе и на пользу России. Теперь этим, ставшим отдельными, не по своей воле, государствам помогают развиваться и вкладывают в них огромные средства, куда большие, чем может позволить себе Россия, страны Запада, США и Китай. И не потому, что они такие добрые, а потому что теперь они, страны Запада, США и Китай, будут пользоваться теми богатствами и ресурсами бывших нашими республик, которыми намеревался раньше пользоваться «глупый» СССР. Думат башкой нада
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4 н.
Александр Рожков
Привет пропагандонам!!! Пропагандонов мозговеды (следящие) обязывают обязательно лягнуть СССР. Но в СССР таких проблем не знали. Пользуются тем, что большинство граждан отучили самостоятельно думать. А почему пропагандоны не страдают от того, что теперь мы кормим упырей, вывозящих сотни млрд. зеленых за бугор каждый год? Ах, ведь это другое. Это ведь демократия. Нас же приучили уже не заглядывать в чужой (воровской) карман. Это же неприлично! Мы же не совки какие-то, мы цивилизованные!
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4 н.
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