Самим не хватает, зато соседям поможем любой ценой: Таджикистан отчитался о поставках топлива

Вопрос какой-то странный... США это федерация, без указания федерации в названии страны... Почему... А почему вы спросили об США? Подобных гос в мире около 30... И я не слвшал, чтобы в ЮАР или в ФРГ было по несколько глав или в конституции было прописано о возможности выхода одного из субъектов... крупнейшие страны мира — федерации это Россия, Соединённые Штаты Америки, Канада, Бразилия, Германия, Индия, Австралия, Мексика, Аргентина, Пакистан... Я не знаю как вообще ответить на ваш вопрос!

Александр Рожков

Все вы написали правильно, только вот вывод сделали неправильный, в угоду тем, кто все это просрал. Вывод вам подсказали и вбили в сознание вот такие вот статьи. Не они виновники развала, а те, кто сидел в Кремле и их последователи. А развивались эти республики в СССР не потому, что Россия была такая добрая, а потому что они и Россия были одно целое. Это развитие было востребовано потребностью развития всего государства СССР, на пользу этого государства, в том числе и на пользу России. Теперь этим, ставшим отдельными, не по своей воле, государствам помогают развиваться и вкладывают в них огромные средства, куда большие, чем может позволить себе Россия, страны Запада, США и Китай. И не потому, что они такие добрые, а потому что теперь они, страны Запада, США и Китай, будут пользоваться теми богатствами и ресурсами бывших нашими республик, которыми намеревался раньше пользоваться «глупый» СССР. Думат башкой нада