Huawei объяснила, почему внешняя камера для смартфонов Mate 90 не поддерживает стандартные фильтры диаметром 62 мм

Установка такого аксессуара может перекрыть многоспектральный датчик Red Maple и привести к искажению цветопередачи Покупатели внешней камеры Huawei Ruiying Z10 для смартфонов Mate 90 обнаружили, что стандартные светофильтры диаметром 62 мм не подходят к аксессуару, несмотря на соответствующий размер крышки объектива.