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Huawei объяснила, почему внешняя камера для смартфонов Mate 90 не поддерживает стандартные фильтры диаметром 62 мм

Huawei объяснила, почему внешняя камера для смартфонов Mate 90 не поддерживает стандартные фильтры диаметром 62 мм

Установка такого аксессуара может перекрыть многоспектральный датчик Red Maple и привести к искажению цветопередачи Покупатели внешней камеры Huawei Ruiying Z10 для смартфонов Mate 90 обнаружили, что стандартные светофильтры диаметром 62 мм не подходят к аксессуару, несмотря на соответствующий размер крышки объектива.

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