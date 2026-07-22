В Кемеровской области - Кузбассе сотрудники полиции провели профориентационное мероприятие для активистов «Юнармии»

В рамках акций «Летний лагерь - территория здоровья» и «Будь в форме» сотрудники полиции организовали для активистов местного отделения Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» профориентационную встречу.
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