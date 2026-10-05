Полиция Крыма поздравляет с Днём учителя!

Быть учителем - значит не просто объяснять формулы и правила, а помогать видеть логику в хаосе, находить решение там, где кажется, что его нет, и верить в человека чуть больше, чем он верит в себя.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Происшествия19 подписчиков
Свежие комментарии
- Председателем Сле...
- В День России под...
- Председатель СК Р...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым