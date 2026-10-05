Происшествия
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Происшествия

19 подписчиков

Полиция Крыма поздравляет с Днём учителя!

Быть учителем - значит не просто объяснять формулы и правила, а помогать видеть логику в хаосе, находить решение там, где кажется, что его нет, и верить в человека чуть больше, чем он верит в себя.

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