Облака на Марсе — это удивительное явление, кардинально отличающееся от земных

Они состоят в основном из льда углекислого газа (CO₂) и воды (H₂O), а иногда содержат частицы пыли. Тонкая атмосфера Марса, насыщенная CO₂, и экстремально низкие температуры создают уникальные условия для их формирования.
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