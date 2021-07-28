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От первого ростка до 2 тысяч гектар земель: секрет успеха фермера из Приморья

От первого ростка до 2 тысяч гектар земель: секрет успеха фермера из Приморья

Уже шестой сезон сельскохозяйственный бизнес семьи Савон из Спасска-Дальнего приносит свои плоды. На территории 2100 га выращивают сою, а с недавнего времени еще и кукурузу.

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