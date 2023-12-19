В Центре, где умер боксер, отказались объяснять отсутствие скорой на турнире

Директор Центра развития детей и молодежи Первоуральска, где во время соревнований 14-летний боксер потерял сознание во время боя, а затем умер, отказалсь объяснять корреспонденту РЕН ТВ Кириллу Солодкову, почему во время проведения спортивного турнира в центре не дежурила бригада скорой медицинской помощи.
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