В Центре, где умер боксер, отказались объяснять отсутствие скорой на турнире

Директор Центра развития детей и молодежи Первоуральска, где во время соревнований 14-летний боксер потерял сознание во время боя, а затем умер, отказалсь объяснять корреспонденту РЕН ТВ Кириллу Солодкову, почему во время проведения спортивного турнира в центре не дежурила бригада скорой медицинской помощи.