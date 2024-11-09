Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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  • Александр Рожков
    Вон оно оказывается что! Вы открыли нам глаза! Наши теперешние идеи оказывается послабее будут заокеанских идей. Може...МЕСТЬ ПОШЛА НЕ ПО...
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МЕСТЬ ПОШЛА НЕ ПО ПЛАНУ: КУРЬЕЗНЫЙ СЛУЧАЙ ПРОИЗОШЕЛ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

МЕСТЬ ПОШЛА НЕ ПО ПЛАНУ: КУРЬЕЗНЫЙ СЛУЧАЙ ПРОИЗОШЕЛ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

На Курском направлении долгожданный прорыв наших войск на одном из сложнейших участков с начала вторжения.

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Комментарии
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Александр Рожков
Что не говорите, но печально и прискорбно все это. Но все могло бы пойти совсем по другому сценарию. Даже в 2014 году, по крайней мере, половина украинцев между Западом и Россией выбирала Россию....
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6 час.
Владимир Елкин
Жаль только то, что мозги многих так называемых &quot;украинцев&quot; сумели промыть идеями из-за океана!
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23 мин.
Александр Рожков
Вон оно оказывается что! Вы открыли нам глаза! Наши теперешние идеи оказывается послабее будут заокеанских идей. Может быть надо возвращаться к тем идеям, благодаря которым украинцы, подавляющим большинством проголосовали за сохранение СССР?
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10 мин.

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