На Курском направлении долгожданный прорыв наших войск на одном из сложнейших участков с начала вторжения.
МЕСТЬ ПОШЛА НЕ ПО ПЛАНУ: КУРЬЕЗНЫЙ СЛУЧАЙ ПРОИЗОШЕЛ В КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Комментарии
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Александр Рожков
Что не говорите, но печально и прискорбно все это. Но все могло бы пойти совсем по другому сценарию. Даже в 2014 году, по крайней мере, половина украинцев между Западом и Россией выбирала Россию....
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6 час.
Владимир Елкин
Жаль только то, что мозги многих так называемых "украинцев" сумели промыть идеями из-за океана!
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23 мин.
Александр Рожков
Вон оно оказывается что! Вы открыли нам глаза! Наши теперешние идеи оказывается послабее будут заокеанских идей. Может быть надо возвращаться к тем идеям, благодаря которым украинцы, подавляющим большинством проголосовали за сохранение СССР?
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10 мин.
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