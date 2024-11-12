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Царьград

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"Скрипач не нужен". Хазин предсказал исчезновение Финляндии

"Скрипач не нужен". Хазин предсказал исчезновение Финляндии

После победы Дональда Трампа на президентских выборах США будущее Финляндии вызывает серьёзную обеспокоенность экспертного сообщества.

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