Фабрицио Романо дал инсайд на разлетевшуюся новость про Месси и «Золотой мяч»: «Это фейк»

Авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, у которого более 29 млн читателей в социальной сети X, отреагировал на разлетевшуюся новость про легендарного аргентинского футболиста «Интер Майами» Лионеля Месси и «Золотой мяч».
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