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FiNE NEWS

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Задержанные в Паттайе рассказали причины убийства двух россиян

В Паттайе задержаны граждане Таиланда, подозреваемые в убийстве двух россиян. По информации, опубликованной газетой Thairat, подозреваемые заявили, что причиной нападения стал конфликт, связанный с мотоциклом.

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