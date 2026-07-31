Задержанные в Паттайе рассказали причины убийства двух россиян

В Паттайе задержаны граждане Таиланда, подозреваемые в убийстве двух россиян. По информации, опубликованной газетой Thairat, подозреваемые заявили, что причиной нападения стал конфликт, связанный с мотоциклом.
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