Индия стала лидером по масштабу загрязнения пластиком — Nature

Глобальный кадастр выбросов макропластикового загрязнения составили ученые Факультета гражданского строительства Университета Лидса в Великобритании, 4 сентября исследование на тему «Локальный и глобальный перечень выбросов макропластикового загрязнения» опубликовано в журнале Nature.
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