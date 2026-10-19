© Владимир Астапкович/РИА НовостиПрезидент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев предположил, что российские клубы вернутся в еврокубки в 2027 году, передает «Матч ТВ».
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