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Множество палестинцев бросили дома боясь ударов авиации Израиля — ООН

Множество палестинцев бросили дома боясь ударов авиации Израиля — ООН

Более 20 тысяч палестинцев бежали из своих домов в секторе Газа после начала ударов возмездия израильскими войсками, заявило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов 8 октября, сообщает пресслужба организации.

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