Множество палестинцев бросили дома боясь ударов авиации Израиля — ООН

Более 20 тысяч палестинцев бежали из своих домов в секторе Газа после начала ударов возмездия израильскими войсками, заявило Управление ООН по координации гуманитарных вопросов 8 октября, сообщает пресслужба организации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии