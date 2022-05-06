В Совбезе РФ назвали изменниками покинувших Россию «бизнесменов и шоуменов»

Однако точки над «i» расставил помощник секретаря Совета безопасности РФ, ветеран боевых действий Наиль Мухитов в интервью журналу «Национальная оборона»: «Если иммигрировавший в Грецию русский рэпер гнусно заявляет, что «русская нация не та, чтобы её жалеть», — это говорит об ущербности его воспитания, о червоточащей душе, о предательстве себя, своих родителей и страны.