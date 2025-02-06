Закон, порядок,...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон, порядок, государство

909 подписчиков

В Хабаровске сотрудники полиции пресекли нарушение миграционного законодательства

Сотрудники отдела по вопросам миграции по Железнодорожному району регионального центра совместно с оперативниками из регионального УФСБ при поддержке бойцов Росгвардии провели профилактическое мероприятие в общежитиях и точках общественного питания по соблюдению иностранными гражданами миграционного законодательства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх