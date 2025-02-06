В Хабаровске сотрудники полиции пресекли нарушение миграционного законодательства

Сотрудники отдела по вопросам миграции по Железнодорожному району регионального центра совместно с оперативниками из регионального УФСБ при поддержке бойцов Росгвардии провели профилактическое мероприятие в общежитиях и точках общественного питания по соблюдению иностранными гражданами миграционного законодательства.
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