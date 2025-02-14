Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 867 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • татьяна неструева
    хакамада наркоманка  ."День любви" не у...
  • сергей моисеев
    самое главное в сказанном - это " что бы нас как минимум слышали"- и это всё на что способна наша дума. они нас и так...Россия вернётся в...
  • Александр Гуреев
    Среди нет офицеров одно фуфло, из всех перечисленных. Чести нет у них. Только числятся, твари, угробили столько людей..."Мы бежали от сме...

"Забьют камнями сразу…": Стешин честно высказался об абреках-мстителях — готовили теракт во Пскове

"Забьют камнями сразу…": Стешин честно высказался об абреках-мстителях — готовили теракт во Пскове

Они готовили теракт во Пскове, и были ликвидированы. Но предотвратит ли это последующие преступления против мирного населения России? Военкор Стешин резко, но честно высказался об абреках-мстителях, которые орудуют в интересах иностранных "покровителей".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх