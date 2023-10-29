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Пушков: большинство стран не поддерживают США в палестино-израильском конфликте

Пушков: большинство стран не поддерживают США в палестино-израильском конфликте

REUTERS/Violeta Santos Moura Голосование по резолюции Генассамблеи ООН, призывающее к перемирию в конфликте между Израилем и Палестиной, показало, что большая часть стран не поддерживают позицию США по этому вопросу.

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