Эксперт рассказал о привлекательности новых валютных вкладов

Рынок валютных вкладов в России за последние два года претерпел серьезные изменения. После того как доллар и евро были объявлены «токсичными» валютами, ставки по ним упали до близких к нулевым значений, а предложений стало мало.
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